Kirche Münchner Weihbischof Haßlberger geht in den Ruhestand

Der Münchner Weihbischof Bernhard Haßlberger geht in den Ruhestand. Papst Franziskus habe an Ostern den Rücktritt des Münchner Weihbischofs Bernhard Haßlberger endgültig angenommen, teilte der Heilige Stuhl am Sonntag in Rom mit.

dpa