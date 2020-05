Anzeige

Unfälle Muldenkipper überschlägt sich: Fahrer schwer verletzt Aus einem Muldenkipper ist ein Fahrer in einem unterfränkischen Steinbruch geschleudert und schwer verletzt worden.

Mail an die Redaktion Ein Rettungshubschrauber fliegt über einen Flugplatz. Foto: Stefan Sauer/zb/dpa/Symbolbild

Steinfeld.Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kam der 62-Jährige tags zuvor mit seinem Fahrzeug von einem Verbindungsweg in dem Steinbruch bei Steinfeld (Landkreis Main-Spessart) ab und schlitterte mit seinem Fahrzeug etwa zehn Meter in die Tiefe - dabei überschlug sich der Kipper. Der 62-Jährige wurde mit schweren Verletzungen per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.