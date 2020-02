Militär Mulis helfen Gebirgsjägern Tragetiere sind für die Bad Reichenhaller Gebirgsjäger sehr wichtig. Ohne die Mulis könnten sie ihre Aufgaben nicht erfüllen.

Von Michaela Schabel

Mail an die Redaktion Im unwegsamen, steilen Gelände sind die Maultiere für die Gebirgsjäger unersetzbar. Foto: Bundeswehr/Marcus Schaller

Bad Reichenhall.Bei Tieren und Militär denkt man in Europa sofort an Pferde, weniger an Maultiere. Sie sind wegen ihrer Genügsamkeit, Trittsicherheit und Klugheit unentbehrlich für die Gebirgsjäger in Bad Reichenhall. Das Einsatz- und Ausbildungszentrum für Tragtierwesen 230 ist das Einzige in ganz Deutschland. In steilen und unwegsamen Hochgebirgslagen sind Maultiere für die Versorgung der Soldaten mit Waffen, Munition, Wasser und Lebensmitteln unverzichtbar.

Die Kompanie in Bad Reichenhall hat drei Tragtierzüge. Jede ist eine feste Einheit mit 18 Tragetieren und 27 Soldaten und wird jeweils in zwei Gruppen untergliedert. Den Soldaten ist zwar kein Tier speziell zugeteilt, aber jedes hat einen Führer. Er weiß genau, wie viel er dem Tier zumuten kann. Kein Maultier darf überfordert werden, denn wenn eines Probleme macht, wirkt sich das auf den ganzen Zug aus. Ein falscher Tritt kann lebensgefährlich sein.

Sie finden immer einen Weg

Auf steilsten Steigen marschieren die mit Nachschub bepackten Mulis sicher. 400 Höhenmeter schaffen sie in nur 60 Minuten. Man kann sich auf ihre Klugheit und ihren Instinkt verlassen. Ein Muli schaut sich das Gelände an. Wenn es nicht mehr weitergeht, gibt es einen Grund dafür. Wenn Hubschrauber wegen Nebels nicht einsatzfähig sind, finden Mulis den Weg, können so auch bei Katastrophen in unwegsamem Gelände wichtige Helfer sein.

Bei kalten Temperaturen verdichtet sich ihr Fell automatisch, so dass sie gegen Kälte geschützt sind und als ursprüngliche Steppentiere sind sie überaus genügsam. Kraftfutter bekommen sie nur vor besonders anstrengenden Einsätzen, ansonsten wird darauf geachtet, sie nicht zu stark, dafür sehr ausgewogen zu füttern. Die Mulis sollen gesund und kräftig bleiben. Deshalb werden sie das ganze Jahr über draußen gehalten. Im Stall bleiben sie nur, wenn sie krank sind oder sie für den nächsten Einsatz schon vorbereitet sind.

Nur Maultiere mit einer besonderen Konstitution können Tragetiere werden. Sie dürfen nicht zu groß sein, sonst wird das Beladen zu schwierig. „Ein ideales Muli hat ein Stockmaß von 1,50 Metern, eine Rückenlänge, dass der Sattel passt, und eine ausgewogene Bemuskelung“, so Hauptmann Maximilian Höfler. Es gibt keine speziellen Züchter. Gesucht wird auf dem freien Markt, der recht überschaubar ist, bei privaten Züchtern und Pferdehändlern, vorwiegend in Deutschland. Tierarzt, Hufschmied und erfahrene Tragtierführer begutachten die Tiere und entscheiden über den Kauf.

Die Vierbeiner müssen die notwendigen Grundfähigkeiten schon beherrschen und gesund sein. An den Umgang mit Menschen müssen sie gewöhnt sein. Sie sollten am Zügel gehen und wissen, was ein Hufschmied ist. Mit vier Jahren werden die Mulis angekauft, sind aber noch zu jung zum Tragen. Ein Jahr lang dauert die Grundausbildung, bei der die Tiere lernen, sich ohne Stress verladen zu lassen, nach und nach größere Lasten zu tragen und sich an Schusslärm zu gewöhnen. Mit fünf bis sechs Jahren beginnt ihr aktive Dienstzeit.

Zwei Arten Kreuzungen: Maultiere, auch Mulis genannt, sind Kreuzungen aus Pferdestute und Eselhengst im Gegensatz zu den Mauleseln, bei denen Eselstute und Pferdehengst gekreuzt werden.

Herkunft: Maultiere kommen aus den Steppen des Orients. Die Sumerer züchteten sie. In der Antike waren die Maultiere die edelsten Tiere. Die Tierärzte im Römischen Reich hießen Maultierärzte.

Maultiere: Sie gelten als ausgesprochen gutmütig, sind weniger scheu und wesentlich belastbarer als Pferde. Als Tragetiere können sie bis zu 140 kg transportieren. Maultiere haben die Besonnenheit und Ausdauer eines Esels und den Mut des Pferdes.

Maulesel: Sie sind weniger scheu als Pferde. Mit den Hufen können sie in alle Richtungen ausschlagen. Bei einer guten Ausbildung sind keine Überraschungen zu erwarten.

„Wir nutzen die Tiere so lange, wie sie bei guter Gesundheit Tragedienste erfüllen können“, erklärt Höfler, „aber mit 20 Jahren endet in der Regel der Einsatz“. Dann werden die Mulis in gute Hände, an Zivilisten oder Soldaten verkauft. Bei einer Lebenserwartung von über 35 Jahren haben die Tiere auch noch eine „komfortable Pensionszeit“.

Saison beginnt mit Training

Jedes Frühjahr beginnt die Saison für alle zunächst mit einem mehrwöchigen Auftrainieren, bei dem die Lasten allmählich gesteigert werden. Vier von fünf Arbeitstagen pro Woche sind die Tiere im Einsatz. 140 Kilogramm können sie maximal tragen, was aber nur in Ausnahmefällen erfolgt. Je nach dem Volumen des Gepäcks braucht ein Muli dann ein Raumvolumen von zwei Metern Breite und Höhe, während der Steig oft nur 40 bis 60 Zentimeter breit sein muss.

Viel Gewicht fordern vor allem Wassertransporte und schwere Waffen. Um einen Mörser zu transportieren, braucht man drei Mulis. Im Winter wird die Bewegungsfreiheit durch die Schneelage eingeschränkt. Dann müssen die Steige per Hand ausgeschaufelt werden, damit die Tiere marschieren können, was ein großer Arbeitsaufwand ist.

Noch sind die Arbeitsplätze der Mulis gesichert. Bislang bieten weder Drohnen noch andere technische Entwicklungen Alternativen. Die Mulis sind weiterhin wichtig, damit die Gebirgsjäger ihre Aufträge erfüllen können. Vor dem Hintergrund der Neuausrichtung der Bundeswehr auf die Landes- und Bündnisverteidigung haben die Vierbeiner sogar an Bedeutung gewonnen.

