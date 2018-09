Theater

Mundel soll Leitung der Münchner Kammerspiele übernehmen

Die Theaterregisseurin Barbara Mundel soll die Leitung der renommierten Münchner Kammerspiele übernehmen. Die 59-Jährige soll zur Spielzeit 2020/2021 Intendantin werden und die Nachfolge von Matthias Lilienthal antreten. Dies hat das städtische Kulturreferat in München am Donnerstag mitgeteilt. Die gebürtige Hildesheimerin arbeitet derzeit in Nordrhein-Westfalen als Dramaturgin für das internationale Festival „Ruhrtriennale - Festival der Künste“.