Versicherungen

Munich Re steigt wegen US-Drucks aus Iran-Geschäft aus

Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re zieht sich wegen der US-Sanktionen gegen den Iran aus seinen Geschäften in der Islamischen Republik zurück. „Wir steigen da aus“, sagte Vorstandschef Joachim Wenning am Dienstagabend in München. „Wir haben in den USA mehr zu verlieren als wir im Iran zu gewinnen haben.“ Ein großer Markt ist der Iran für die Münchner Rück ohnehin nicht, das Geschäftsvolumen beläuft sich nach Angaben des Unternehmens auf unter 30 Millionen Euro.