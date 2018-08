Wasser

Muschelsuche als Ausgleich zum Job

Wenn Silvia Sörgel entspannen will, sucht sie nach Muscheln. „Das ist für mich ein Ruhepol, ein Ausgleich zum Job“, sagt die 41-Jährige. Sie ist eine von rund 70 ehrenamtlichen Muschelberatern in Bayern. In Langenzenn im Landkreis Fürth läuft Sörgel regelmäßig die Uferbereiche der Zenn ab, um Muschelbestände zu dokumentieren. Außerdem alarmiert sie die Behörden, sollte sich der Zustand des Gewässers verschlechtern. „Muscheln sind ein Indikator. Geht ihr Vorkommen zurück, stimmt etwas mit dem Fluss nicht“, erläutert Sörgel, die als Sanitätshaus-Fachverkäuferin ihr Geld verdient.