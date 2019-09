Kultur Museum öffnet weitere Schatzkammer Neue Landesausstellung in Regensburg zeigt 100 Schätze aus 1000 Jahren. Söder lobt: Wie „Speeddating durch die Geschichte“.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Mail an die Redaktion Ministerpräsident Söder mit Museumsleiter Loibl (l.) und Kunstminister Sibler vor dem Lukasbild aus dem Freisinger Dom Foto: Moosburger/altrofoto

Regensburg.Es ist die dritte Landesausstellung in Regensburg: Nach „Bavaria Germania Europa“ im Jahr 2000 und „Ludwig, der Bayer“ im Jahr 2014 ist gestern die neue Schau „100 Schätze aus 1000 Jahren“ im Museum der Bayerischen Geschichte eröffnet worden. Ministerpräsident Markus Söder sagte im Beisein zahlreicher Repräsentanten aus Politik, Verwaltung, Justiz und Kirche, dass Regensburg inzwischen die „Hauptstadt für bayerische Geschichte“ sei und Museumsleiter Richard Loibl „der Guido Knopp Bayerns“, der es verstehe, Geschichtsthemen mit Tiefe, aber auch einer Portion Schlitzohrigkeit zu vermitteln.

Die Landesausstellung, die ab heute für Besucher geöffnet ist, dauert bis zum 8. März 2020. In 100 Exponaten werde Geschichte „im Zeitraffer“ lebendig, so Söder.

Von den Reiterstiefeln der Moorleiche von Peiting über den Pestkarren bis zur Jahrmarkt-Schauvitrine, die die Weste des „bayerischen Hiasl“ zeigt, reichen die Objekte. Für den Jamnitzer-Pokal, den Nürnberg dem schwedischen König Gustav Adolf im 30-jährigen Krieg schenkte, musste dessen Nachfahre, König Karl Gustaf XVI., seine Einwilligung für die Leihgabe des Royal Court Stockholm geben. „Auch aus dem Louvre in Paris, aus Prag, Wien und dem Heimatmuseum Miesbach“ habe man Ausstellungsstücke erhalten, zählte Museumsleiter Loibl auf. „Spitzenexponate aus Weltmuseen“, wie er betonte.

Aus der Geschichte lernen

Söder zeigte sich bei einem Rundgang durch die Ausstellung, die im Erdgeschoss des Museums aufgebaut wurde, begeistert. Sie vermittle in einer Art „Speeddating“ einen Überblick vom 6. Jahrhundert bis in die Zeit um 1800 und schließe damit an die Dauerausstellung „Wie Bayern Freistaat wurde und was ihn so besonders macht“ an.

Neben prächtigen Gemälden, Pokalen, Altären oder dem fränkischen Weinlöwen, aus dessen Maul einst Rot- und Weißwein floss, werden in zehn medial inszenierten biografischen Skizzen Menschen der jeweiligen Epochen vorgestellt – etwa ein Tempelritter, eine jüdische Ärztin oder ein Dorfgeistlicher.

100 Schätze aus 1000 Jahren Ausstellung: Die Landesausstellung „100 Schätze aus 1000 Jahren“ ist bis 8. März zu den Museumszeiten geöffnet. Sie wurde im Erdgeschoss aufgebaut, im Obergeschoss schließt sich die Dauerausstellung an.

Eintritt: Das Kombiticket für Landesausstellung und Museum ist für 10 Euro (ermäßigt 8 Euro) erhältlich. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sind frei. Kombikarten sind an zwei unterschiedlichen Tagen einlösbar.



Lebensläufe, die zeigten, dass früher nicht alles besser war, wie Söder in seiner Festrede hervorhob. Er betonte, wie wichtig es deshalb sei, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen, um Einordnungen treffen zu können. In manchen Familien wisse man aber noch nicht einmal mehr über die eigenen Großeltern Bescheid.

Kunstminister Bernd Sibler nannte das Konzept der bayerischen Landesausstellungen „kreativ, durchdacht, umfassend recherchiert und ansprechend präsentiert.“ Wer etwas über die bayerische Geschichte lernen wolle, der müsse nach Regensburg kommen. Und das tun die Menschen zahlreich. Loibl sagte, dass man demnächst den 300 000 Besucher erwarte.

