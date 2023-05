Bundesliga Musiala, Sané und Co. feuern Bayern-Fußballerinnen an

Einen Tag nach ihrem elften Titelgewinn in Serie haben die Fußballer des FC Bayern die Münchner Frauenmannschaft im Stadion unterstützt. Der umjubelte Siegtorschütze Jamal Musiala, Leroy Sané und Co. verfolgten das Saisonfinale der Münchnerinnen gegen Turbine Potsdam am Sonntag auf der Tribüne im Bayern-Campus in traditioneller bayerischer Tracht. Auch Ehrenpräsident und Vereinspatron Uli Hoeneß sowie FCB-Präsident Herbert Hainer waren unter den Zuschauern.

dpa