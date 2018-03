Künstler Musik zum Mitmachen und für jedes Alter Andreas Donauer, besser bekannt als Donikkl, schreibt peppige Lieder mit Tiefgang – für Kinder und auch Erwachsene.

Von Alois C. Braun

Regensburg,.Er brachte die pädagogische Kinderunterhaltung auf ein neues Level. Mit intelligenten Texten für Kids und dem Anspruch „mitmachen statt konsumieren“, erreicht Donikkl ein breites Publikum. Spätestens seit dem immensen Erfolg des Titels „Fliegerlied (So ein schöner Tag)“ ist er nicht nur in seiner Heimat einem breiten Publikum bekannt.

Ein lichtdurchflutetes Aufnahmestudio mit Panoramablick ins Freie. Bunte Wände, viele spielbereite Instrumente und handgefertigte Puppen in verschiedenen Größen. Das ist der Ort, wo Donikkl seine Songs aufnimmt. „Manchmal setze ich mich im Sommer zum Schreiben der Lieder auch hinaus auf die Terrasse, denn hier ist es sehr ruhig“, erzählt Andreas Donauer, wie er mit bürgerlichem Namen heißt. „Ich genieße das.“

Unzählige Utensilien

Im gleichen Haus befindet sich auch das Lager für die unzähligen Utensilien seiner Shows und Veröffentlichungen, die auf den Versand an die Käufer warten. Besonders stolz ist er auf einen Raum im ersten Stock. „Hier habe ich seit kurzem ein kleines Film- und Fotostudio mit Greenscreen eingerichtet“, freut er sich. „Da kann ich künftig Videos selbst produzieren und per Computer wechselnde Motive in den grünen Hintergrund einsetzen.“ Derzeit arbeitet er an einem interaktiven Video- und Audioprojekt, das sicher für seine Fans genauso interessant wird, wie die geplante Donikkl-App.

Auf die Welt gekommen ist der studierte Lehrer in Kelheim, aufgewachsen in Riedenburg. Schon als Schüler spielte er in diversen Bands, schrieb eigene Texte und Musik. „Mein Einfluss waren damals Bands wie Lemonheads und Toydolls. Ich stand auf ‚Gute-Laune-Hau-Drauf-Musik‘ zwischen Britpop und Funpunk.“ Dann fällt ihm noch eine ganz besondere Band ein. „Ich war ein Riesenfan des quietschbunten Bubblegum von Throw That Beat In The Garbage Can. Das war schrill und hat mich geprägt.“

Zur Musik für Kinder kam er über die Studie „Die neuen Stars im Kinderzimmer“, die er im Studium geschrieben hat. „Ich habe damals 4000 Kinderlieder analysiert und in privaten Haushalten recherchiert, was die Leute anhören und was sie sich darüber hinaus noch wünschen“, blickt er zurück. „Irgendjemand da draußen hat dieses Thema offensichtlich sehr interessiert, denn die Studie verkaufte sich wie wild.“ Diese intensive Marktforschung nutzte er für seine eigene Karriere, als er 2001 mit Donikkl startete.

„Ganz wichtig ist mir aber, dass wir eine Band sind! Erich der Koch, Minna von Starkstrom, Kati Kirsch und ich, wir gehören zusammen.“ Kindermusik habe für sie alle den gleichen Stellenwert wie Musik für Erwachsene. „Wir betreiben den gleichen Aufwand und sind auch stilistisch einer Rockband näher als viele andere Kindermusiker.“ Dabei werden die Kleinen von Anfang an in das Konzert mit eingebunden. „Wir präsentieren nicht nur handgemachte Musik mit echten Instrumenten, sondern animieren das junge Publikum zum Mitmachen. Leider wird heute oft nur noch konsumiert und die Kinder sind es gewohnt, entertaint zu werden, anstatt sich aktiv an etwas zu beteiligen.“ Donikkls Konzept funktioniert glänzend: „Ich sage den Kindern immer, dass sie im Konzert genauso wichtig sind, wie wir als Band. Sie sollen sich vorstellen, welchen Eindruck wir auf der Bühne von ihnen haben. Das regt ihre Fantasie an und lässt sie begeistert an unserer Show teilhaben.“ Besonders freut sich Andreas Donauer, wenn sein Publikum selbst beginnt, Musik zu machen. Er erzählt von Julian aus Kallmünz. „Der Junge ist erst neun Jahre alt. Nach einem Konzert kam er zu mir und sagte, dass er selbst Lieder schreibt.“ Donikkl lud ihn in sein Vorprogramm ein. Zusammen mit seiner Schwester meisterte Julian seinen ersten Auftritt vor Publikum mit Bravour. Immer noch schickt er Videos mit selbst gemachter Musik an sein Vorbild. „Wenn so etwas bei meiner Arbeit herauskommt, wenn Kinder anfangen Instrumente zu lernen und kreativ zu werden, dann weiß ich, warum ich das mache. Das ist so cool! Aber als Profi muss ich auch Geld mit meiner Kunst verdienen und meine Familie ernähren.“

Viele Gesichter

Donikkl ist nicht sein einziges Standbein. Der Mann hat viele, auch unerwartete, musikalische Gesichter. So schrieb er zusammen mit Minna von Starkstrom unter anderem die Songs für Ross Anthonys vorletzte CD „Mein Freund Button – Freunde machen dich stark“. „Ich habe es nie drauf angelegt, Lieder für die Hitparaden zu schreiben und habe auch nicht mitgemacht, als die Plattenfirma nach dem ‚Fliegerlied‘ ständig nach neuen Hits fragte“, so der Musiker „Aber natürlich habe ich nichts dagegen, wenn nochmals eins meiner Lieder solch ein Erfolg werden sollte.“ Vielleicht passiert genau das, denn erneut schickt sich ein Titel von Donikkl an, die Herzen der Massen zu erobern: „Der kleine Haifisch“. Das dazu gehörige Video entstand im Hallenbad in Saal. „Wir haben 19 Stunden am Stück gedreht“, erzählt der Musiker. Momentan freut sich Donauer aber auf seine anstehende Tournee. In Regensburg ist Donikkl später im Jahr beim Kinderbürgerfest auf der großen Bühne zu erleben.

