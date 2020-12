Anzeige

Feiertage Musikrat: Musizieren am offenen Fenster an Heiligabend Der Bayerische Musikrat ruft an Heiligabend zu einem landesweiten gemeinsamen Musizieren auf.

Mail an die Redaktion Ein Mädchen mit einer Geige. Foto: David Ebener/dpa/Symbolbild

München.Um 15.00 Uhr sollen möglichst viele Menschen auf Balkonen, Terrassen oder am offenen Fenster gemeinsam die Lieder „Alle Jahre wieder“ und „Oh du fröhliche“ singen oder spielen, wie die Organisation am Sonntag mitteilte. Der Musikrat stellt dazu auf seiner Homepage nicht nur Melodie, Text und Tondateien zur Verfügung, sondern auch diverse Stimmen für Bläser und Streichinstrumente. Mit der Aktion will er nach eigenen Worten „zur Solidarität aufrufen und ein gemeinschaftliches musikalisches Erlebnis schaffen“.