Fussball Muskelfaserriss: BVB muss auf Pulisic verzichten Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Dortmund muss im Auswärtsspiel beim 1.

Merken

Mail an die Redaktion Dortmunds Christian Pulisic spricht während der Medienrunde zu den Journalisten. Foto: David Inderlied/Archiv

Dortmund.FC Nürnberg am Montag (20.30 Uhr/Eurosport Player) auf Mittelfeldspieler Christian Pulisic verzichten. Der 20 Jahre alte Amerikaner zog sich bereits am Mittwoch im Champions-League-Spiel bei Tottenham Hotspur (0:3) einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu. Erst genauere Untersuchung in Dortmund gaben Aufschluss über die Verletzung, wie am Sonntag bekannt wurde. Pulisic wird voraussichtlich auch das Heimspiel gegen Bayer Leverkusen am kommenden Sonntag verpassen.