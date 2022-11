Bundesliga Muskelverletzung bei Bayerns Davies: WM-Einsatz gefährdet

Bayern Münchens Außenverteidiger Alphonso Davies hat sich im Bundesliga-Spiel bei Hertha BSC (3:2) eine Muskelverletzung zugezogen. Der 22 Jahre alte Kanadier war am Samstag in der 64. Minute wegen der Blessur am rechten Oberschenkel ausgewechselt worden. Trainer Julian Nagelsmann sagte anschließend nach Rücksprache mit den Teamärzten, dass sich Davies „mindestens einen Muskelfaserriss“ zugezogen habe. Genaue Untersuchungen stünden noch an.

dpa