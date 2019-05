Auszeichnung Mutige Retter aus Ostbayern geehrt Weil sie unter Einsatz ihres Lebens anderen Menschen halfen, wurden drei Männer aus der Region ausgezeichnet.

Merken

Mail an die Redaktion Karl-Heinz Beringer aus Nittendorf wurde mit der Rettungsmedaille ausgezeichnet. Foto: Bayerische Staatskanzlei

München.Am Mittwoch hat Ministerpräsident Markus Söder in der Münchner Residenz die Rettungsmedaille und die Chistophorus-Medaille verliehen. Unter den Preisträgern waren auch drei Lebensretter aus Ostbayern.

Karl-Heinz Beringer aus Nittendorf wurde mit der Rettungsmedaille ausgezeichnet. Er sah am 11. Januar 2018 eine ältere Frau in der Naab flussabwärts treiben. Beringer ging dann trotz des hohen Wasserstandes und der starken Strömung in das eiskalte Wasser. Er konnte die Frau mit vereinten Kräften an das Ufer ziehen.

Auch Manuel-Robert Modoran aus Geiselhöring und Stefan Spranger aus Straubing riskierten ihr Leben, um ein anderes zu retten. Sie zogen nachts am 7. Mai 2017 eine hilflos in der Isar treibende Person aus der Maxwehr. Als diese unmittelbar vor dem Rechen vor den laufenden Turbinen war, stiegen die zwei Polizisten hinab und retteten so ein Menschenleben.

Eine Rettungsmedaille wird an Personen verliehen, die unter Lebensgefahr einen anderen Menschen retten. Die Chistophorus-Medaille wird für Rettungstaten verliehen, bei der ohne Gefahr für das Leben des Retters, allerdings unter besonders schwierigen Umständen, das Leben eines Mitmenschen gerettet wurde.

Weitere Meldungen aus Bayern finden Sie hier.