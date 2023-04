Solarmodule Mutmaßliche Betreiber von Fake-Shops festgenommen Bayerische Spezialisten für Internetkriminalität haben zwei mutmaßliche Betreiber von gefälschten Online-Shops für Solarmodule festgenommen. Die beiden 21 und 22 Jahre alten Männer aus dem Landkreis Herford in Nordrhein-Westfalen kamen in Untersuchungshaft, wie die Zentralstelle Cybercrime Bayern in Bamberg und das Polizeipräsidium Mittelfranken am Dienstag mitteilten.

Bamberg.Die Ermittler waren den Männern den Angaben zufolge seit Juli 2022 auf der Spur, nachdem ein Geschädigter aus Schwabach in Mittelfranken sich an die Polizei gewandt hatte. Die Verdächtigen sollen Daten real existierender Firmen genutzt und damit deren Internetauftritte imitiert haben. Auf diesen boten die Männer demnach hochwertige Photovoltaik- und Solarmodule an. Kunden, die dort auf Vorkasse bestellten, erhielten aber keine Ware, sondern waren ihr Geld los. Auf diese Weise sollen die Männer mindestens 140.000 Euro erlangt haben.

Durch verdeckte Ermittlungen gelang es der Polizei demnach, die Männer ausfindig zu machen und Mitte März deren Wohnung im Kreis Herford zu durchsuchen. Dabei nahmen sie die Männern fest und vollstreckten zuvor erteilte Haftbefehle unter anderem wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betrugs in mehreren Fällen. Die Männer kamen in U-Haft. Ermittlungen zu möglichen weiteren Beteiligten dauern an.