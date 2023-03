Dingolfing-Landau Mutmaßliche Drogenhändler gefasst Bei der Durchsuchung mehrerer Wohnungen im Landkreis Dingolfing-Landau hat die Polizei zwei Männer im Alter von 17 und 20 Jahren festgenommen. Sie stehen im Verdacht, illegalen Drogenhandel in nicht geringer Menge begangen zu haben, wie die Polizei mitteilte. Es seien am Dienstag auch Wohnungen von Zeugen durchsucht worden und rund 60 Beamte im Einsatz gewesen. Sie hätten neben Rauschgift in geringer Menge und Drogenutensilien wie einer Waage unter anderem auch verbotene Schreckschusswaffen und Schlagringe sichergestellt.

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: David Inderlied/David Inderlied/dpa/Symbolbild

Landau an der Isar.Der 17-Jährige sei in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden. Gegen ihn hatte bereits ein Haftbefehl wegen Verdachts auf gefährliche Körperverletzung vorgelegen. Der zweite Festgenommene kam wieder auf freien Fuß. Auch gegen ihn dauerten die Ermittlungen aber weiter an, sagte ein Polizeisprecher.