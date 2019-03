Terrorvereinigung Mutmaßliche IS-Mitglieder angeklagt 2018 in der Oberpfalz festgenommen, jetzt in Düsseldorf angeklagt: Ein Iraker soll der Terrormiliz angehört haben.

Merken

Mail an die Redaktion Das undatierte Foto, das von einer militanten Website über die Nachrichtenagentur AP zur Verfügung gestellt wurde, zeigt einen Fahrzeugkonvoi mit Mitgliedern der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), auf dem Weg von Al-Rakka (Syrien) in den Irak. Foto: Uncredited/Militant website/AP/dpa

Düsseldorf.Im Juni 2018 wurden in Bayern und NRW insgesamt vier Männer aus dem Irak wegen Verdachts auf Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung festgenommen – einer von ihnen in Kümmersbruck in der Oberpfalz. Nun hat die Bundesanwaltschaft Anklage gegen drei der Männer im Alter zwischen 27 und 29 Jahren erhoben, darunter auch der im Landkreis Amberg-Sulzbach Festgenommene.

2015 in Deutschland eingereist

Die drei irakischen Staatsangehörigen Mohammed Rafea Yaseen Y., Muqatil Ahmed Osman A. und Hasan Sabbar Khazaal K. seien „hinreichend verdächtig, sich in den Jahren 2014 und 2015 im Irak jeweils als Mitglied an der ausländischen terroristischen Vereinigung ‚Islamischer Staat (IS)‘ beteiligt zu haben“. So steht es in der Mitteilung der Bundesanwaltschaft. Mitte 2015 hätten sie dem IS den Rücken gekehrt und waren als Flüchtlinge nach Deutschland eingereist. Nun werden sie aufgrund des Verdachts mehrerer krimineller Verstöße und Straftaten, unter anderem auch des Tatverdachts „der Beihilfe zum Mord und zu Kriegsverbrechen“, vor Gericht gestellt.

Hier geht es zu „Deutschland & Welt“.

Mehr aus Bayern lesen Sie hier.