Kriminalität Mutmaßliche Pädophile erpresst: Angeklagte gestehen Taten

Über das Internet bahnten mutmaßlich pädophile Männer Sex mit einer Minderjährigen an. Am Treffpunkt wartete jedoch eine vierköpfige Erpresserbande. Jetzt stehen die mutmaßlichen Täter in München vor Gericht - und wollen ihre Taten bereuen.