Rosenheim Mutmaßliche Schleuser bei Polizeikontrolle erwischt

Mehrere mutmaßliche Schleuser hat die Polizei an der deutsch-österreichischen Grenze im Landkreis Rosenheim erwischt. In drei verschiedenen Autos versuchten sie in der Nacht von Donnerstag auf Freitag insgesamt zwölf Menschen nach Deutschland zu bringen - darunter auch zwei Kleinkinder. „Wir stellen zurzeit ein erhöhtes Aufkommen von Schleusungen fest“, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Freitag. Die Ermittler gehen davon aus, dass die drei Fälle in Kiefersfelden nicht zusammenhängen.

dpa