Mutmaßliche Syrien-Kämpfer in München vor Gericht

Vor dem Münchner Oberlandesgericht beginnt heute der Prozess gegen zwei Männer, die sich in einer Terrorgruppe in Syrien engagiert haben sollen. Nach Angaben der Münchner Generalstaatsanwaltschaft waren die 26 und 38 Jahre alten Männer Mitglied der Terrorgruppe Dschunud al-Scham, die im syrischen Bürgerkrieg gegen Machthaber Baschar al-Assad kämpft. Nachdem die beiden Türken in den Jahren 2013 und 2014 dort eine Ausbildung erhalten und gekämpft haben sollen, sollen sie zurück in Deutschland versucht haben, Mitglieder für die Gruppe zu rekrutieren.