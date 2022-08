Ingolstadt Mutmaßliche Tötung von Doppelgängerin: Polizei findet Messer

Nach dem gewaltsamen Tod einer jungen Frau in Ingolstadt hat die Polizei nach Angaben vom Mittwoch nahe dem Fundort der Leiche mehrere Messer sichergestellt. Die Suche nach der Tatwaffe fand am Dienstag mit mehreren hundert Beamten statt. Das 23 Jahre alte Opfer stammte aus dem Landkreis Heilbronn und war den Angaben nach mutmaßlich eine Doppelgängerin der tatverdächtigen Deutsch-Irakerin. Diese und ihr mutmaßlicher Komplize mit kosovarischer Staatsangehörigkeit befinden sich in Untersuchungshaft.

dpa