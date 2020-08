Anzeige

Kriminalität Mutmaßlicher Autodieb verletzt bei Flucht fünf Polizisten Bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei hat ein 34-Jähriger im Berchtesgadener Land fünf Beamte verletzt.

Freilassing.Der Mann soll zunächst ein Auto in einer Werkstatt in Freilassing gestohlen haben, teilte die Polizei am Freitag mit.

Mit dem Wagen sei er am Donnerstag rund eine Stunde vor der Polizei durch den Landkreis geflohen. Als er in eine Sackgasse geriet, habe er die Flucht zu Fuß fortgesetzt. Kurz darauf sei er auf einem Feld gestellt worden. Bei der Festnahme habe der Mann „erheblichen Widerstand“ geleistet und unter anderem einen Polizisten in den Arm gebissen.

Insgesamt seien fünf Polizisten mittelschwer verletzt worden. Sie mussten den Angaben zufolge im Krankenhaus behandelt werden und waren zunächst nicht mehr dienstfähig. Der 34-Jährige wurde wegen seines „stark verwirrten Eindrucks“ in eine psychiatrische Klinik gebracht. Er sollte noch am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden.