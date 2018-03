Kriminalität Mutmaßlicher Brandstifter verhaftet Ein 25 Jahre alter Mann aus der nördlichen Oberpfalz soll zwei Brände in Pleystein gelegt haben. Er sitzt nun in U-Haft.

Mail an die Redaktion Ein junger Mann soll zwei Brände in Pleystein gelegt haben. Symbolfoto: André Baumgarten

Pleystein.Ein 25 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Neustadt/Waldnaab soll ein Brandstifter sein. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, steht der Mann im Verdacht mehrfach Brände gelegt oder dies versucht zu haben. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

Bereits am 10.06.2017 brannte ein landwirtschaftliches Gebäude in Pleystein, wodurch ein Sachschaden von etwa 100 000 Euro entstand. Die Ermittler fanden Hinweise auf Brandstiftung. Am 05.01.2018 versuchte ein bis dahin Unbekannter im gleichen Ort wieder, eine Scheune in Brand zu setzen, indem er einen Heuballen anzündete. Nur dank der rechtzeitigen Entdeckung und Bekämpfung des Feuers konnte ein größeres Ausmaß an Schaden verhindert werden.

Nach Auswertung der gesicherten Spuren durch die Kriminalpolizei in Weiden erhärtete sich der Tatverdacht gegen den Mann, der schließlich am Mittwoch festgenommen wurde. Am Donnerstag wurde er dem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

