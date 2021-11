Anzeige

Kriminalität Mutmaßlicher Dieb fordert Lösegeld für gestohlenes Fahrrad Die Polizei hat einen mutmaßlichen Fahrraddieb in Regensburg festgenommen, nachdem dieser Lösegeld für ein gestohlenes Fahrrad forderte.

Regensburg.Zuvor hatte sich ein 23-Jähriger wegen seines entwendeten Fahrrads bei der Polizei gemeldet, wie diese am Mittwoch mitteilte. Der junge Mann hatte einen privaten Aufruf in den sozialen Medien gemacht, auf den sich ein bis dahin unbekannter Mann meldete. Dieser bot dem 23-Jährigen sein Fahrrad zum Rückkauf an.

Die beiden vereinbarten einen Treffpunkt, zu dem ein 40-jähriger Mann mit dem gestohlenen Fahrrad erschien. Er konnte vor Ort durch zivile Polizeibeamte vorläufig festgenommen werden. Bei einer Wohnungsdurchsuchung stellten die Beamten außerdem vier Elektro-Fahrräder sowie einen Fahrradrahmen sicher. Der Gesamtwert der sichergestellten Fahrräder liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich. Gegen den 40-Jährigen wird nun unter anderem wegen mehrfachen schweren Diebstahls ermittelt.

