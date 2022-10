Berchtesgadener Land Mutmaßlicher Einbrecher nach acht Jahren gefasst

Ein Mann, der in ein Haus in Oberbayern eingebrochen haben soll, ist gefasst worden - acht Jahre nach der Tat. Die internationale Zusammenarbeit der Polizei habe zur Überführung des Täters geführt, teilten die Beamten am Dienstag mit. Gegen ihn liege ein internationaler Haftbefehl vor.

dpa