Kriminalität Mutmaßlicher Exhibitionist in Schweinfurt festgenommen In Schweinfurt ist ein mutmaßlicher Exhibitionist festgenommen worden.

Mail an die Redaktion Zwei männliche Hände sind in Polizeihandschellen gefesselt. Foto: Uli Deck/dpa/Archivbild

Schweinfurt.Der Mann machte mit seinen entblößten Geschlechtsteil mehrmals auf sich aufmerksam, wie ein Sprecher der Polizei am Samstag sagte. Mehrere Autofahrer meldeten ihn im Laufe des Freitags der Polizei.

Am Freitagabend sprach der Tatverdächtige nach Informationen der Beamten zwei Frauen an, sein Geschlechtsteil sei dabei sichtbar gewesen. Die Polizei fahndete nach dem Mann und nahm kurz darauf einen alkoholisierten 29-Jährigen fest. Der mutmaßliche Täter verbrachte die Nacht in Polizeigewahrsam. Die Kriminalpolizei Schweinfurt ermittelt.