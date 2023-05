Berchtesgadener Land Mutmaßlicher Menschenhändler festgenommen

Ein international gesuchter mutmaßlicher Menschenhändler ist an der deutsch-österreichischen Grenze festgenommen worden. Der 42-Jährige wollte am Mittwoch mit drei Mitfahrern über die Autobahn 8 nach Deutschland einreisen und wurde dabei kontrolliert, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

dpa