Kriminalität Mutmaßlicher Millionen-Betrüger in Österreich festgenommen

Mail an die Redaktion Handschellen werden einem Mann angelegt. Foto: Jens Wolf/Archiv

Velden.Ein in Deutschland gesuchter mutmaßlicher Millionen-Betrüger ist den Fahndern in Österreich ins Netz gegangen. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, wurde der 55-jährige gebürtige Münchner in einem Lokal am Wörthersee in Kärnten festgenommen. Die Ermittler des Wiener Landeskriminalamtes waren dem Gesuchten „nach intensiven Fahndungsmaßnahmen“ auf die Spur gekommen. Der Mann soll einen Schaden von 4,9 Millionen Euro verursacht haben. Dem Verdächtigen wird Anlagebetrug in rund 40 Fällen vorgeworfen.