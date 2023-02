München Mutmaßlicher „Reichsbürger“ beschießt Polizisten

Ein mutmaßlicher „Reichsbürger“ soll in München mit Stahlkugeln auf Polizisten geschossen haben. Bei einer Durchsuchung der Wohnung des 52-Jährigen fanden die Einsatzkräfte später zahlreiche Beweismittel. Verletzt wurde bei dem Vorfall am Montag an einer Tankstelle niemand.

dpa