Rottal-Inn Mutmaßlicher Schleuser an Grenze angehalten

Die Polizei hat in Niederbayern einen mutmaßlichen Schleuser gestoppt. Der 45-Jährige hatte mit seinem Auto und drei weiteren Insassen bei Simbach (Landkreis Rottal-Inn) die deutsch-österreichische Grenze überquert, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Fahrer konnte bei der Überprüfung am Freitag einen deutschen Aufenthaltstitel vorweisen. Die drei zwischen 22 und 35 Jahre alten Beifahrer hatten jedoch keine Ausweisdokumente dabei.

dpa