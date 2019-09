Kriminalität Mutmaßlicher Serien-Sextäter vor Gericht Wegen der Vergewaltigung von zwei Spaziergängerinnen und Attacken gegen zwei weitere Frauen muss sich ein 26-Jähriger von heute an vor dem Landgericht Memmingen verantworten.

Mail an die Redaktion Eine modellhafte Nachbildung der Justitia steht neben einem Holzhammer und einem Aktenstapel. Foto: Volker Hartmann/Archiv

Memmingen.Dem Angeklagten werden Vergewaltigung und sexuelle Nötigung, jeweils mit vorsätzlicher Körperverletzung, vorgeworfen. Die vier Vorfälle ereigneten sich Anfang Dezember 2018 im Unterallgäu - drei von ihnen sogar am selben Tag.

Der Mann aus Eritrea soll eine Spaziergängerin in Egg an der Günz (Landkreis Unterallgäu) und eine weitere Frau in Babenhausen (Landkreis Unterallgäu) vergewaltigt haben. Kurz vor der zweiten Tat sowie danach soll der Angeklagte zwei weitere Frauen versucht haben, zum Geschlechtsverkehr zu zwingen. Ein Opfer wehrte sich mit einer Haushaltsschere.

Der Mann konnte wenig später von der Polizei festgenommen werden. Der Beschuldigte sitzt seit Dezember in Untersuchungshaft. Zu den Vorwürfen äußerte er sich bisher nicht.