Rhön-Grabfeld Mutmaßliches Diebesgut im LKW: zwei Männer verhaftet

Weil sie mutmaßliches Diebesgut in einem Lastwagen transportiert haben sollen, sind zwei Männer in Unterfranken verhaftet worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sollen die beiden Männer am Freitagnachmittag auf einem Rastplatz nahe Mellrichstadt (Landkreis Rhön-Grabfeld) Diebesgut im Wert von mehreren Hunderttausend Euro verladen haben.

dpa