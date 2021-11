Anzeige

Notfälle Mutter bewusstlos: Achtjährige ruft Rettungsdienst Eine Achtjährige hat für ihre bewusstlos gewordene Mutter den Rettungsdienst alarmiert und die Helfer mit ihrer Kompetenz stark beeindruckt.

Mail an die Redaktion Ein Rettungswagen fährt über eine Autobahn. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

München.Nach Feuerwehrangaben vom Mittwoch, teilte das Mädchen am Abend zuvor der Rettungsleitstelle telefonisch mit, dass seine Mutter bewusstlos auf dem Sofa liege und an welcher Vorerkrankung die Frau leide. Zudem berichtete die Kleine, welche Hilfsmaßnahmen sie schon durchgeführt habe.

Als Notarzt und Rettungsdienst an der Wohnung ankamen, habe das Mädchen sachlich und sicher die Situation erklärt und für den Notarzt Informationen zu den Medikamenten der 33-jährigen Mutter sowie Arztbriefe bereitgelegt gehabt. Auch über die Erkrankung ihrer fünf Monate alten Schwester habe die Achtjährige Auskunft geben können.

Während die Mutter behandelt wurde, suchte das Kind die Kontaktdaten des Vaters heraus, der sich an seiner Arbeitsstelle befand. Außerdem habe das Mädchen bis zur Ankunft des Vaters die Mutter einer ihrer Freundinnen als Aufpasserin vorgeschlagen. Die 33-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

„Alle vor Ort befindlichen Einsatzkräfte sind sich einig, dass von Notruf bis zur Versorgung ein Großteil des guten Gelingens an der Kompetenz des kleinen Mädchens lag“, teilte die Feuerwehr mit. Es sei bei Weitem nicht üblich, dass die Helfer an einem Einsatzort so über die Lage informiert würden.

