Prozesse Mutter gibt Drogen an Tochter: Haft Eine Mutter aus Oberbayern, die ihre jugendliche Tochter und deren Freund mit Drogen versorgt hat, ist zu Haft verurteilt worden.

Mail an die Redaktion Das Gebäude von Amtsgericht, Landgericht I und II, Oberlandesgericht und von der Staatsanwaltschaft in München. Foto: Matthias Balk/Archiv

München. Außerdem ordnete das Landgericht München II am Donnerstag an, dass die drogenabhängige 58-Jährige zunächst in einer Entziehungsklinik untergebracht wird.

Der Staatsanwalt beurteilte die meisten Punkte in seinem Plädoyer als minderschwere Fälle. Bei den Jugendlichen habe die Mutter aus Fürsorge gehandelt. Ihr Ziel war demnach, deren Konsum von härteren Drogen zu verhindern.

Die Angeklagte hatte in dem Prozess die Vorwürfe eingeräumt. Ihr sei es lieber, dass die beiden in ihrer Anwesenheit weichere Drogen wie Haschisch und Marihuana nehmen, als unbeaufsichtigt härtere, hatte sie gesagt.