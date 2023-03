Landshut Mutter lässt Sohn eine Stunde alleine in Elektronikmarkt

Eine Mutter hat ihren achtjährigen Sohn in Landshut über eine Stunde vor einem Fernseher in einem Elektronikmarkt stehen lassen. Die 39-Jährige habe schnell in das Möbelhaus gegenüber gehen wollen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei vom Montag. Mitarbeiter des Elektronikmarktes informierten am Freitag die Polizei, als die Mutter auch nach einer Stunde nicht zu dem Bub zurückkam. Nach Angaben der Polizei belehrten die Beamten die Frau eindringlich über ihre Aufsichtspflicht.

dpa