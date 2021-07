Anzeige

Prozesse Mutter soll Baby getötet haben: Prozess wegen Mordes startet Weil sie nach der Geburt ihr Baby getötet haben soll, muss sich eine 27-Jährige von Mittwoch (8.

Schweinfurt.30 Uhr) an vor dem Landgericht Schweinfurt verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft der Angeklagten Mord vor. Für den Prozess vor einem Schwurgericht sind fünf Verhandlungstage bis zum 6. August angesetzt.

Die Frau soll die Schwangerschaft vor Freunden und Familie verheimlicht haben. Auch der Lebensgefährte soll nichts gewusst haben. Der Mann soll am 24. August 2020 in der Wohnung gewesen sein, als sich seine Partnerin nachts ins Badezimmer einschloss und einen Buben zur Welt brachte. Die Deutsche soll ihren Freund zuvor gebeten haben, sie im Bad alleine zu lassen.

Was genau nach der Geburt des Jungen geschah, muss nun in dem Prozess geklärt werden. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass das Baby entweder erstickte, an Unterkühlung starb oder an einer Kombination aus beidem.

Die 27-Jährige, die noch ein weiteres Kind hat, sitzt nach Gerichtsangaben in Untersuchungshaft.

