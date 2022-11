Donau-Ries Mutter und Tochter durch Kohlenmonoxid vergiftet

Eine Mutter und ihre acht Jahre alte Tochter sind in Schwaben durch Kohlenmonoxid vergiftet und schwer verletzt worden. Als mögliche Ursache werde die Heizung in der Wohnung in Harburg (Landkreis Donau-Ries) nun überprüft, teilte die Polizei am Montag mit. Der Ehemann der 27-Jährigen hatte seine Frau und das Mädchen am Sonntag stark benommen im Bett gefunden und den Rettungsdienst gerufen. Die Einsatzkräfte hätten in der Wohnung dann eine hohe Konzentration des farb-, geruchs- und geschmacklosen Gases Kohlenmonoxid gemessen.

dpa