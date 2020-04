Einsatz Mutter und zwei Kinder tot entdeckt In Vogtareuth haben Polizisten am Freitagmorgen eine Frau und zwei Kinder tot entdeckt. Die Mutter ist die mögliche Täterin.

Im Landkreis Rosenheim wurden eine Frau und ihre beiden Kinder tot aufgefunden. Die Mutter komme als Täterin in Betracht. Die Polizei ermittelt. Foto: Jens Wolf/ZB/dpa

Vogtareuth.Die Polizei hat in einem Haus bei Rosenheim zwei tote Kinder und ihre tote Mutter aufgefunden. „Wir gehen davon aus, dass sich eine Familientragödie abgespielt hat“, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen komme die Mutter als Täterin in Betracht. Es gebe keine Fahndung.

Einsatz- und Rettungskräfte seien gegen 4.40 Uhr zu dem Haus in Vogtareuth im Landkreis Rosenheim gerufen worden. Die Ermittlungen liefen, sagte der Sprecher. Das Polizeipräsidium Oberbayern richtete vor Ort eine Pressestelle ein.

