Kriminalität

Mutter wegen Totschlags an neunjähriger Tochter vor Gericht

Nach dem gewaltsamen Tod eines neunjährigen Mädchens in Lindau muss sich die Mutter heute vor Gericht verantworten. Die 49-Jährige soll ihr Kind erstickt haben und ist vor dem Landgericht in Kempten wegen Totschlags angeklagt. Den Ermittlungen zufolge soll die Frau die Tochter umgebracht haben, um sich dann selbst zu töten. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Angeklagte bei der Tat wegen einer schweren Depression in ihrer Steuerungsfähigkeit erheblich gemindert war.