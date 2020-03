In eigener Sache MZ bündelt Hilfsangebote im Web Zusammenhalt ist in der Coronakrise wichtig. Auf einer Plattform bringen wir Helfer und Hilfesuchenden zusammen.

Regensburg.Die Mittelbayerische hat die Aktion „Zusammenhalt“ ins Leben gerufen. Wir wollen Menschen in Ostbayern aktivieren, in schwieriger Zeit füreinander da zu sein, und bringen Helfer und Hilfesuchende zusammenbringen. Brauchen Sie jemanden, der für Sie Besorgungen erledigt? Der Ihnen aus der Apotheke Medikamente holt? Benötigen Sie Unterstützung bei der Versorgung von Haustieren? Oder würden Sie sich freuen, wenn am Telefon einfach jemand zuhört und mit Ihnen redet, weil persönliche Besuche gerade nicht möglich sind?

In den vergangenen Tagen haben uns zahlreiche Zuschriften erreicht. Darunter viele junge Menschen, die helfen wollen. Um Risikogruppen vor einer Erkrankung zu schützen, bieten sie zum Beispiel an, Einkäufe zu erledigen oder Hunde auszuführen. Wir haben die Reaktionen sortiert, nachgefragt, strukturiert und auf einer Online-Plattform gebündelt. Alle Angebote sowie Hilfsgesuche finden Sie hier.

Wir bieten Ihnen im Zuge unserer Aktion „Zusammenhalt“ eine kostenlose Anzeige an und veröffentlichen die Anliegen von Hilfesuchende und Angebote von Helfende. Sie erreichen uns außerdem telefonisch unter Tel. 0800/2072070.

Um das Angebot möglichst übersichtlich zu gestalten, werden einige Angaben benötigt. Neben der Region, in der die Hilfe stattfinden soll (Regensburg, Kelheim, Neumarkt, Schwandorf oder Bayerwald), bitten wir auch um die Postleitzahl, um die Erfassung der Anzeigen zu erleichtern. Nennen Sie uns Ihr Hilfsangebot oder sagen Sie uns, welche Hilfe Sie benötigen. Für einen unkomplizierten Kontakt zwischen Hilfsbedürftigen und Helfern wäre eine Telefonnummer wünschenswert. Denn bedenken Sie: Viele ältere Menschen haben nicht die Möglichkeit, sich über E-Mail oder Soziale Netzwerke um eine Hilfe zu bemühen!

Wir bringen auch in den sozialen Netzwerken Menschen zusammen, die Hilfe benötigen oder Hilfe anbieten möchten. Das geht einerseits über unsere regionalen Facebook-Gruppen „Coronavirus in…“, die mittlerweile viele tausend Mitglieder haben. Oder Sie schreiben uns einfach eine E-Mail an zusammenhalt@mittelbayerische.de.

