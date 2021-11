Anzeige

Veranstaltung MZ-Gala: Bilder und Geschichten 2021 Am 27. November findet zum sechsten Mal die Gala „Menschen, die bewegen“ statt. Die Sendung wird live ausgestrahlt.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Mail an die Redaktion Zum zweiten Mal wird die Gala „Menschen, die bewegen“ live aus dem Newsroom der Mittelbayerischen gestreamt. Foto: TINO LEX

Regensburg.Welche Geschichten, welche Persönlichkeiten haben das Jahr 2021 geprägt? Gefühlt dominierte Corona. Es gab in der Region aber sehr viel mehr Gesprächsstoff, wie die diesjährige Gala „Menschen, die bewegen“, zeigen wird. Am Samstag, 27. November, findet die Show zum Jahresrückblick zum sechsten Mal statt. Zum zweiten Mal wird sie live ab 20 Uhr aus dem Newsroom der Mittelbayerischen gestreamt.

Lustig, berührend, mitreißend

„Als Medienhaus erleben und begleiten wir im Laufe eines Jahres viele interessante Personen, denen wir buchstäblich am Ende des Jahres eine Bühne bieten wollen. Diese Menschen und ihre persönlichen Geschichten prägen und bewegen unsere Region“, so hatte Alexandra Wildner, Verlagsleiterin Privatkunden, einmal in einem Interview das Konzept der Veranstaltung skizziert. Wildner hatte die Idee für die Gala und feilt als Gesamtleitung mit ihrem Team jedes Jahr an einer guten Mischung. Lustig, berührend, überraschend, mitreißend – so lassen sich die inzwischen mehr als 60 Talkgäste und ihre Geschichten, die sie den beiden Moderatoren Marina Gottschalk und Josef Pöllmann erzählten, zusammenfassen.

Die Gala „Menschen, die bewegen“ ist zu einem festen Bestandteil des Jahres in der Region geworden. Foto: Schiepek Bernhard

Die Gästeliste in diesem Jahr verspricht erneut eine spannende Mischung: Eva Karl-Faltermeier ist soeben mit dem „Bayerischen Kabarettpreis“ als Senkrechtstarterin ausgezeichnet worden und hat mit „Der Grant der Frau“ ihr erstes Buch veröffentlicht. Was sie selbst grantig macht, das wird sie mit ihrem trockenen Oberpfälzer Humor bei „Menschen, die bewegen“ berichten.

Michael Haizmann kennt die menschlichen Abgründe. Wenn er gerufen wird, dann geht es nicht selten um Kapitalverbrechen. Der Mörder von Maria Baumer, der Reichsbürger aus Georgensgmünd, der einen Polizisten erschoss, die Zahnärztin, die eine große Liebe mit einer Garrotte beendete: Der Regensburger Strafverteidiger hat diese und viele weitere Angeklagten vor Gericht vertreten. Über einige spektakuläre Urteile wird er berichten.

Für Max Schmidt war 2021 wohl das bisher schönste Jahr seines Lebens. Der junge Koch wurde für seine Leistungen im Restaurant „Roter Hahn“ in Regensburg mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet, im Sommer feierte er dann seine Traumhochzeit. Dagegen musste der Burglengenfelder Bürgermeister Thomas Gesche ein schweres Schicksal verarbeiten. Innerhalb kürzester Zeit erblindete er fast vollständig. Doch ein Rückzug aus dem Amt kam für ihn nicht infrage. Er lebt nun vor, dass ein Handicap eine Herausforderung, aber kein Hindernis ist.

Live miterleben Stream: Die Sendung können Interessierte am 27. November ab 20 Uhr kostenlos auf www.mittelbayerische.de verfolgen.

Sponsoren: Unterstützt wird der regionale Jahresrückblick von BMW Group Werk Regensburg, Volksbank Raiffeisenbank Regensburg-Schwandorf eG, Dr. Robert Eckert Schulen AG, REWAG AG & Co KG und dem Medienparter TVA Ostbayern.

Weitere Talkgäste sind: Noelle Benkler, die mit ihren 14 Jahre zu den großen Schwimmhoffnungen in Deutschland gehört. Sarah Jäger, die die erste Oberpfälzerin im Amt der bayerischen Bierkönigin ist. Oliver Hein und Sebastian Nachreiner, die über ein spannendes Jahr beim SSV Jahn Regensburg berichten. Florian Gröninger, ein Multitalent, das seinen sicheren Job als Jurist aufgab, um als Musiker bei „DeSchoWieda“ Erfolge zu feiern und inzwischen auch Schreinern, Zimmern und Dirndl nähen kann. Der neue Domkapellmeister Christian Heiß und die Domspatzen, die Ausblick darauf geben, wie sich die Schule und der Chor für Mädchen öffnen werden.

Die Rettung von Julia

Und auch das wohl spektakulärste Ereignis des Jahres wird „Menschen, die bewegen“ noch einmal beleuchten: Die spektakuläre, zweitägige Suche nach der achtjährigen Julia am Berg Cerchov im Grenzgebiet zu Tschechien. Auch dazu werden Studiogäste erwartet. Musikalisch umrahmt wird der Abend diesmal von Dieter Falk und seiner Showband. Der Düsseldorfer Musiker, Komponist und Pianist gehört mit fünf Echo-Nominierungen für über 20 Millionen verkaufte CDs als Produzent (u.a. für PUR, Pe Werner, Monrose, Paul Young, Patricia Kaas und viele andere) seit vielen Jahren zur Spitze der deutschen Musikszene. Seit 2018 ist Falk Dozent an der Katholischen Hochschule für Kirchenmusik in Regensburg.