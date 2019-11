Jahresrückblick MZ-Gala: Roter Teppich für die Promis Die Region blickt zurück auf das Jahr 2019. In diesem Jahr freut sich der VKKK auf einen hoffentlich üppigen Spendenscheck.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Mail an die Redaktion Marina Gottschalk im Gespräch mit Roland Büchner. Der langjährige Domkappelmeister der Regensburger Domspatzen ist 2019 in den Ruhestand gegangen. Foto: Lex

Der derzeit suspendierte Oberbürgermeister Joachim Wolbergs Foto: Lex

Regensburg.Der rote Teppich ist ausgerollt, Sekt und Häppchen stehen bereit und die Menschen, die 2019 bewegten, sind bereits eingetroffen. Am ersten Adventswochenende blickt die Oberpfalz zurück auf das Jahr – mit einer Reihe besonderer Gäste, die die Moderatoren Marina Gottschalk und Josef Pöllmann, geschäftsführender Chefredakteur der Mittelbayerischen, im Marina Forum in Regensburg begrüßen.

Worüber hat die Region in diesem Jahr diskutiert? Zum Beispiel über Verena Brunschweiger, Gymnasiallehrerin, die provokativ fordert, dass zugunsten des Klimas auf Kinder verzichtet werden sollte. Oder über den derzeit suspendierten Oberbürgermeister Joachim Wolbergs, der sich in diesem Jahr bereits zwei Prozessen wegen Korruptionsverdachts stellen musste. Oder Hannes Ringlstetter, der kürzlich mit dem Bayerischen Kabarettpreis ausgezeichnet wurde.



Auch bei den Domspatzen gab es eine große Veränderung: Roland Büchner hat sich als Domkapellmeister in den Ruhestand verabschiedet, ebenso wie Hermann Goß, der aus der Brauerei Bischofshof ausschied, um nun auf große Reise zu gehen. Sie alle werden ihre Geschichten erzählen und auf die vergangenen Monate zurückblicken.

Alphorn-Klänge zur Begrüßung

Im Foyer des Marina Forums werden die eintreffenden Gäste mit Klängen aus vier Alphörnern, die von den Feichtner-Brüdern, die man von Luis Trinkers Höhenrausch kennt, sowie zwei befreundeten Musikern geblasen werden.

Der Erlös aus dem Verkauf der Eintrittskarten der Gala geht in diesem Jahr an den Verein zur Förderung krebskranker und körperbehinderter Kinder (VKKK), der plant, einen besonderen Spielplatz für die Kuno-Patienten und ein Therapiezentrum in der Nähe eines Reiterhofes zu errichten. Den Spendenscheck werden der Vorsitzende des Vereins, Prof. Franz-Josef Helmig, Schauspieler Marcus Mittermeier und das Gesicht des VKKK, die 12-jährige Victoria Behm aus Kümmersbruck, entgegennehmen.

Über 500 Gäste sind gekommen

Unter den über 500 Gästen im ausverkauften Marina-Forum wurden Jahn-Präsident Hans Rothammer, die Bundestagsabgeordnete und Regensburger OB-Kandidatin Astrid Freudenstein (CSU), CSU-Landtagsabgeordneter Franz Rieger, Regensburgs Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer, Sea-Eye-Gründer Michael Buschheuer, Hut-König Andreas Nuslan, Kreativ-Koch Christoph Hauser, Pferdeflüsterer Bernd Hackl und viele weitere Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gesichtet. Dem Anlass entsprechend dominieren bei den Männern dunkle Anzüge das Bild, die Frauen tragen elegante Abendkleider.

Was sich die Gäste von diesem Abend erwarten? Vor allem gute und kurzweilige Unterhaltung. Bei den geladenen Gästen und der Musik der Geff Eisenhauer Showband mit Sänger Markus Englstädter dürfte das garantiert sein, zumal auch Sängerin Steffi Denk als Gast auf der Bühne sein wird. Ob sie spontan zum Mikrophon greifen und mitsingen wird? Das bleibt noch ein Geheimnis.