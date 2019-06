Gewinnspiel MZ verlost Karten für die Therme Erding Machen Sie mit beim Gewinnspiel! Mit etwas Glück gewinnen Sie zwei Karten für das Thermalbad in Erding.

Mail an die Redaktion „The Big Wave“ ist eine der neueren Attraktionen in der Therme Erding. Foto: Bernd Ducke

Regensburg.Einfach mal die Seele baumeln lassen oder Rutsch-Action-pur: Sie können selbst entscheiden, worauf Sie Lust haben. Denn wir verlosen 2 x 2 Tickets für die Therme Erding.

Das Gewinnspiel läuft bis zum 26. Juni. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

Um an der Verlosung teilzunehmen, schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Therme“ an gewinnspiel@mittelbayerische.de. Wichtig dabei: Bitte geben Sie Ihren Namen und Ihre Adresse an. Die Gewinner bekommen die Tickets zugesendet.

Infos zur Therme Erding

Rund 1,8 Millionen Gäste pro Jahr besuchen das Thermalbad in Erding. Es bietet verschiedene Attraktionen rund um Rutschen, Saunieren, Thermal- und Wellenbaden – auch unter freiem Himmel.

Das Highlight in diesem Sommer ist die Veranstaltungsreihe „Therme Erding Musiksommer“ vom 7. Juni und 8. September. In diesem Zeitraum treten Stars wie Nico Santos und DJs wie Stereoact auf der Showbühne vor dem großen Außenpool auf.