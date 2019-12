Menschen MZ-Zusteller liefert den Heiratsantrag Nicole Wolf steckt schon in den Hochzeitsvorbereitungen, doch die wichtigste Frage fehlte. Das nahm sie selbst in die Hand.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Merken

Mail an die Redaktion Vor einer Hochzeit braucht es einen klassischen Heiratsantrag. Nicole Wolf fragte ihren Rudi mit einer Zeitungsanzeige. Foto: Bodo Marksdpa-tmn

Viehhausen.Eine Hochzeit ohne Heiratsantrag? Nicole Wolf will nicht ungefragt vor den Traualtar treten, obwohl sie schon mitten in den Hochzeitsvorbereitungen steckt. Selbst ist die Frau, dachte sich deshalb die 41-Jährige und bat ihren Zukünftigen am 4. Dezember mittels einer selbstgedichteten Anzeige in der Mittelbayerischen Zeitung um sein „Ja“. So reagierte der Auserwählte darauf.

#### #### ###### #### ### ################### #####, ########### ####### ### ##### ####### #### ######## ##### ######## ####### ### ### ######### ### ### ###. ### ##-####### ##### ####### #### ############### ## ### ## ### ##### ########## ### ## ##############, #### ### #### ## #. ########, ### ######### ### ######, #### ########### ### ############ #########. ###### ##### ##### ################# ######## ###### #### ### ####### ### #### ### ############ ### ### ###. „#### #### ### #### ##### ### ###### ## ###### #####, ###### ## ### #### ############## #####“, ######## ### ### ##### ###########. ### ###### ###### ### #### ######## #####: „######, ###### ## #### ########?“

###### #### ##### #### #######

### #### ##### #### ## ##### ############# ### ####### ###### #############, ### ###### #### ######. „########## ### ## ##### #### ####, #### #### ######### ### ###### ### ## ######“, #### ###. #### #### ############ ######## ##### ### ##### ########, ### ### ######, #### ######## ### ### ### ############ ### ###### #### ############## #######. ### #### #### ### ### ######### ########, #### ### ##-#######, ### ### ### ##### #### ### ############# #### ### ##### ######## ### ######### ######## ####### ########## #######.

### ###### ####### ### ### #### ########## #### ########, #### ###### ####. „### #### #### ##### ### ### ### ########### ### ###########, #### ### #### ######## ### #########. ### #### ### #### ##### ####### ######“, ###### ###. ########## ###### ### ### ########, ### ### ### ######, #### ### ## ### ########## ### ##### ########### #####, #### #### #### ### ######### ## ######### #####. „### #### ### #### ####, #### ### ### ### #### ######## ################, ### ######## ### ##### #############“, ####### ###. #### ##### ### ### ### ### – ### #### ####, ### ## ###### ## ##### ### ####, ###### ### ##### ### ###### ######. #### ## ####### ####### ### ## ##### ###### #### #####.

„#### ## ### ###############“

### ### ### ### ##### ### ### ############# ########## ### ### #### ######### ### ### ######. „### #### ## ### ###############“, ####### ###. ### ## ##### ## ##### ##### ###### „##### #####“. #### #### ### ##### #### ##### ### ### ####### ########. ### ################ #### #### ##### ##### ## ##### ############ ###### ########. #### ###### ### #### #### ####, ### ### ############## ### ##############. ### ########## ####### ### ## ####### #####.