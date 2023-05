2. Bundesliga Nach 0:1-Rückstand: Fürth holt sich Punkt in Bielefeld

Die SpVgg Greuther Fürth hat im Duell zweier Bundesliga-Absteiger einen Punktgewinn verbucht. Die Franken trennten sich am Freitag 1:1 (1:1) auswärts von Arminia Bielefeld. Vor 22.015 Zuschauern in der SchücoArena traf Bryan Lasme (17. Minute) für die Gastgeber, Branimir Hrgota erzielte den Treffer für die Fürther (25./Foulelfmeter). Ein Treffer von Masaya Okugawa zum 2:1 für Bielefeld in der Schlussphase zählte wegen Abseits nicht.

dpa