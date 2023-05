FC Bayern München Nach 14 Minuten: Tuchel entschuldigt sich bei Goretzka Trainer Thomas Tuchel hat sich nach dem Meisterschaftssieg im letzten Bundesliga-Saisonspiel beim 1. FC Köln bei Nationalspieler Leon Goretzka für die schnelle Auswechslung nur 14 Minuten nach der Einwechslung entschuldigt. „Es tut mir leid für Leon. Aber es ging darum, die deutsche Meisterschaft zu gewinnen“, sagte Tuchel nach dem 2:1: „Da darfst du als Trainer in diesem Moment keine Rücksicht nehmen, wie er sich fühlt. Auch wenn ich natürlich mit ihm mitfühle und mich auch entschuldigt habe bei ihm. Aber in dem Moment haben wir versucht, am Ende fünf offensive Spieler auf dem Platz zu haben. Da hat es ihn getroffen.“

Mail an die Redaktion Bayerns Leon Goretzka (M) und seine Teamkollegen stehen vor Spielbeginn auf dem Platz. Foto: Federico Gambarini/Federico Gambarini/dpa

Köln.Goretzka war in der 71. Minute beim Stand von 1:0 eingewechselt worden und musste nach dem Handelfmeter von Kölns Dejan Ljubicic zum 1:1 (81.) in der 85. Minute für Stürmer Mathys Tel wieder vom Platz. Am Ende gewannen die Bayern durch ein Tor des ebenfalls in der 85. Minute eingewechselten Jamal Musiala in der vorletzten Minute und wurden zum elften Mal in Serie Meister.