Geschichte Nach 76 Jahren: Vereinsbanner kehrt aus den USA zurück Nach 76 Jahren ist ein Vereinsbanner aus dem schwäbischen Kühbach am Mittwoch aus den USA nach Bayern zurückgekehrt.

Das Vereinsbanner der Krieger- und Soldatenkameradschaft Kühbach. Foto: Zoll/dpa

Kühbach.Nach Angaben des Augsburger Hauptzollamts hatte ein US-amerikanischer Soldat die Standarte der örtlichen Krieger- und Soldatenkameradschaft in den letzten Tagen des Zweiten Krieges aus einem zerbombten Haus geholt und mit nach Hause genommen.

76 Jahre später habe sich dessen Sohn an die deutsche Botschaft in den Vereinigten Staaten gewandt, um das Banner aus dem Jahr 1929 zurückzugeben. Am Mittwoch sei die besondere Fracht am Münchner Flughafen zur Einfuhr fertig gemacht worden, teilte der Zoll mit. Die Marktgemeinde Kühbach will das Banner demnach bei einer feierlichen Zeremonie an die Krieger- und Soldatengemeinschaft zurückgeben.

