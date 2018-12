Prozesse

Nach Abschiebeversuch: Prozess gegen Asif N. beginnt

Nach einem tumultartigen Abschiebeversuch muss sich der Afghane Asif N. heute vor dem Nürnberger Amtsgericht unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte mit Körperverletzung verantworten. Der 22-Jährige sollte am 31. Mai 2017 aus einer Nürnberger Berufsschule heraus in Abschiebegewahrsam genommen werden. Laut Anklage soll er dabei in einem Streifenwagen erheblichen Widerstand geleistet, um sich getreten, geschlagen und Polizisten verletzt haben. Der Prozess findet vor einem Jugendrichter und unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.