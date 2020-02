Kriminalität Nach „Aktenzeichen XY“: Hinweise zu Brand in Tegernheim Nach der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY.

Tegernheim... ungelöst“ hat die Polizei neue Hinweise zu einer mutmaßlichen Brandstiftung in Tegernheim (Landkreis Regensburg) erhalten. Insgesamt seien nach der Ausstrahlung des Beitrags zu dem Fall am Mittwochabend rund zehn Hinweise eingegangen, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit. Genaueres könne man aktuell noch nicht sagen, es müsse erst mal ermittelt werden. Aber: „Einer der Hinweise ist schon interessant“, sagte der Sprecher. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes.

Das Feuer war am zweiten Weihnachtsfeiertag 2019 auf der Terrasse eines Einfamilienhauses ausgebrochen. Verletzt wurde niemand, es entstand ein Schaden von rund 300 000 Euro. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. In der Sendung waren Videoaufnahmen zu sehen, die den mutmaßlichen Täter zeigen. Zur Aufklärung der Tat wurde eine Belohnung von 10 000 Euro ausgesetzt.