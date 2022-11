Deutsche Bahn Nach Bahnunglück vom Juni fahren wieder Züge nach Garmisch

Mehr als fünf Monate nach dem Zugunglück mit fünf Toten in Garmisch-Partenkirchen nimmt die Deutsche Bahn (DB) am Mittwoch wieder den regulären Verkehr auf der Strecke nach München auf. Der erste Zug von der oberbayerischen Stadt Richtung München soll um 5.14 Uhr losfahren, kündigte eine DB-Sprecherin an. Die erste Bahn aus der Landeshauptstadt werde um 6.20 Uhr in Garmisch-Partenkirchen erwartet.

dpa