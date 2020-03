Kriminalität Nach Bluttat: Alle Spuren gesichert Ein Mann wird mitten in Bad Gögging erstochen. Langsam klärt sich das Bild. Mit Details ist nicht vor Montag zu rechnen.

Von Marianne Sperb und Jochen Dannenberg

Merken

Mail an die Redaktion Ein Polizeiwagen in der Nähe des Tatorts: Inzwischen ist die Spurensicherung abgeschlossen. Foto: Alexander Auer

Bad Gögging.Nach der Bluttat in Bad Gögging, bei der am Samstag gegen 11 Uhr auf offener Straße ein 49-jähriger Mann mit einem Messer getötet wurde, haben die Ermittler am Sonntag die Spurensicherung abgeschlossen. Der Tatort in der Ortsmitte von Bad Gögging ist wieder freigegeben. Immer wieder waren am Wochenende Menschen zu dem Areal gekommen, um Näheres zu erfahren.

Ein 23-jähriger Mann, der am Samstag kurz nach der Tag gefasst worden war, bleibt auch am Sonntag in polizeilichem Gewahrsam auf einer Dienststelle, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage der Mittelbayerischen. Die Frage, ob und wann der 23-Jährige dem Haftrichter vorgeführt werde, prüfe man derzeit. Mit weiteren Einzelheiten zur Tat und Informationen zu den Hintergründen sei laut Polizei nicht vor Montag zu rechnen, hieß es.

Im Ortszentrum, auf der Heiligenstädter Straße war der 49-Jährige blutend auf dem Bürgersteig zusammengebrochen. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Nachdem Zeugen eine Streife alarmiert hatten, war es einer Polizeistreife gelungen, einen Tatverdächtigen auf der Flucht zu überwältigen, einen 23-jährigen Mann.

Zeuge sagt: „Es war ein Küchenmesser“

Die Tat ereignete sich vor dem Bistro „La Piazza“ an der Heiligenstädter Straße, direkt am Eingang zur Fußgängerzone des Kurortes und gegenüber einem Parkhaus. Hans Gigl, der im selben Haus wohnt, in dem sich das Lokal befindet, sagte: „Das ist furchtbar.“ So einen Fall habe es noch nicht gegeben, sagte der frühere erste Bürgermeister von Neustadt, wozu Bad Gögging als Ortsteil gehört. Gigl selbst war zur Tatzeit nicht vor Ort, er erfuhr per Telefon von dem tragischen Ereignis.

Eine Nachbarin berichtete: „Mit einem Mal kamen der Sanka und ein Notarzt auf der Straße mit Blaulicht an.“ Im ersten Moment dachte die Frau, es würde sich um einen Routineeinsatz handeln. Doch dann sah sie, dass auch Polizei im Einsatz war und der Bereich rund um das Lokal gesperrt wurde. Auch ein Rettungshubschrauber landete an der Heiligenstädter Straße. Notarzt und Sanitäter versuchten, den 49-Jährigen zu reanimieren, doch der Mann erlag seinen schweren Verletzungen.

Motiv für Bluttat bisher unklar

Ein anderer Nachbar kam Minuten nach der Bluttat an den Tatort. Er sagte: „Das Messer lag noch auf dem Fußweg.“ Es habe sich um ein etwa 30 Zentimeter langes Küchenmesser gehandelt, wie man es zum Schneiden von Fleisch verwendet. Später, so der Mann weiter, sei das Messer mit einer Plane abgedeckt worden. Außerdem wurde ein Zelt über der Stelle errichtet, an der der 49-Jährige niedergestochen wurde.

Bisher ist unklar, wie es genau zu der Tat gekommen ist. Insbesondere ist das Motiv nicht bekannt. Der 23-Jährige, der bei seiner Festnahme keinen Widerstand geleistet hatte, war zunächst zu keiner Aussage bereit, hieß es. Am Samstagnachmittag gab die Polizei bekannt, zu der tödlichen Auseinandersetzung sei es im Verlauf eines Streits zwischen den Männern gekommen. „Die Staatsanwaltschaft Regensburg und die Kriminalpolizei Landshut haben die Ermittlungen aufgenommen. Zu den Einzelheiten der Tat und den Hintergründen können gegenwärtig keine Angaben gemacht werden“, hieß es.

Weitere Berichte aus der Region Kelheim lesen Sie hier.

Die wichtigsten Informationen direkt auf das Mobilgerät: Mit MZ und ihrem Messenger bleiben Sie stets auf dem Laufenden.